李顯龍今起訪問廣西上海5天 聚焦高科技推動與東盟經貿合作

新加坡國務資政李顯龍今（5月18日）起，展開為期五天的中國訪問行程，前往廣西與上海。這是他相隔一年半後，再次以國務資政身份訪華。此次訪問建立在兩國高層持續保持良好互動的基礎上，旨在進一步深化雙方在地方層級的合作與聯繫。

相隔一年半再訪華

根據新加坡總理公署發布的文告，李顯龍在廣西期間，將會見廣西壯族自治區黨委書記陳剛，並出席對方為他設立的晚宴。他也將在當地深入了解廣西作為中國連接東南亞的重要門戶，如何在推動中國與東協互聯互通方面發揮作用。

2024年11月26日，全國政協主席王滬寧在北京會見李顯龍。新華社

在上海期間，李顯龍將與上海市長龔正會面並參加晚宴，同時參訪相關企業，以全面了解中國科技發展的最新情況。陪同李顯龍訪華的新方官員包括財政部兼人力部高級政務次長黃偉中、惹蘭勿剎集選區議員文禮佳，以及來自總理公署、外交部等單位的官員。

李顯龍上一次訪問上海是在2024年11月，當時曾與中共上海市委書記陳吉寧會面。而他上一次訪問廣西則是在2014年9月，當時赴南寧出席第11屆中國—東協博覽會，新加坡為該屆博覽會的主賓國。