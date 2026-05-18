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日本栃木縣入屋劫殺案｜落網少年認做「暗黑兼職」 警拘網上接頭人夫婦

即時國際
更新時間：16:19 2026-05-18 HKT
發佈時間：16:19 2026-05-18 HKT

日本栃木縣上野川町日前發生入屋劫殺案，造成一名69歲的老婦死亡，老婦兩名兒子受傷。警方先後拘捕4名年僅16歲的高中生，其中一人承認在社交媒體接了「暗黑兼職」。警方循線調查，以搶劫和謀殺罪名拘捕一對20餘歲夫婦。

這對網上接頭人夫婦分別是27歲的竹前海斗及其25歲妻子竹前美結。警方正繼續追查莫後是否有更高層主謀。

發生入屋強盜殺人案的栃木縣民居。
發生入屋強盜殺人案的栃木縣民居。

相關新聞：日栃木縣入屋殺人搶劫案1死2傷 高中少年4人落網

其中一名落網的高中生表示，接案後邀另外3名高中生一起行動，向這對夫婦借用了一輛白色豪華轎車，用於前往案發現場及事後逃跑。部分涉案高中生稱案發當天才第一次見到這對夫婦。

此次搶劫中受傷的二兒子，其住所上月也曾遭竊；警方正在調查兩案是否相關。二兒子住所不在今次發生劫殺案的大宅，被盜物品包括貴金屬和一份文件，文件上記錄了14日劫殺案現場的大宅地址。而兩案手法亦相同，都是破窗入室。

內閣官房長官木原稔表示，向遇難者家屬致以最深切的慰問，並說內閣已將打擊匿名流動犯罪團夥列為公共安全措施的首要任務，將繼續加強打擊，目標是徹底剷除。

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