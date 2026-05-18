Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中資貨輪烏克蘭海域遇襲 路透社：遭俄無人機擊中

即時國際
更新時間：15:47 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-05-18 HKT

路透社引述消息人士透露，一艘懸掛馬紹爾群島旗幟的中資貨輪「KSL Deyang」號，於周一（18日）清晨在烏克蘭南部外海遭俄羅斯無人機擊中。

相關新聞：俄烏戰爭︱烏克蘭逾500架無人機狂轟莫斯科 民居遭擊中三人死亡

據稱，襲擊發生時，該船空載航行。UNITED24 Media@X
據稱，襲擊發生時，該船空載航行。UNITED24 Media@X

襲擊未造成嚴重破壞 無傷亡

消息人士表示，襲擊發生時該船並未載運貨物，當時正前往烏克蘭敖德薩州（Odesa）的皮夫丹尼港（Pivdennyi port），準備裝載鐵精礦。

消息人士補充說，該船未受到嚴重損壞，襲擊引發的火勢已由船員撲滅，並未造成人員傷亡。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
6小時前
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
2026-05-17 10:00 HKT
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
7小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
8小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
18小時前
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
01:53
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
社會
5小時前
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
影視圈
3小時前
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
影視圈
18小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT