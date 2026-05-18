中資貨輪烏克蘭海域遇襲 路透社：遭俄無人機擊中
更新時間：15:47 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-05-18 HKT
路透社引述消息人士透露，一艘懸掛馬紹爾群島旗幟的中資貨輪「KSL Deyang」號，於周一（18日）清晨在烏克蘭南部外海遭俄羅斯無人機擊中。
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襲擊未造成嚴重破壞 無傷亡
消息人士表示，襲擊發生時該船並未載運貨物，當時正前往烏克蘭敖德薩州（Odesa）的皮夫丹尼港（Pivdennyi port），準備裝載鐵精礦。
消息人士補充說，該船未受到嚴重損壞，襲擊引發的火勢已由船員撲滅，並未造成人員傷亡。
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