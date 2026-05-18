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以色列《巴勒斯坦人死刑法》生效 本國公民不適用掀歧視爭議

即時國際
更新時間：15:30 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-18 HKT

以色列制定的《巴勒斯坦人死刑法》已於5月17日晚上時間生效。該法授權法官對被認定實施「致命攻擊」的約旦河西岸巴勒斯坦人判處死刑，被批評為針對巴勒斯坦人的歧視性法律。

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以防長：殺猶巴人要付出沉重代價

《巴勒斯坦人死刑法》被視為以色列極右翼政治人物、國家安全部長本．格維爾所領導的「猶太力量黨」的一項重要政治成果。本．格維爾與國防部長卡茨均對該法生效表示歡迎。

卡茨表示，那些謀殺猶太人的巴勒斯坦人不要妄想能夠獲釋，「他們將付出最沉重的代價」。據《以色列時報》報道，《巴勒斯坦人死刑法》廣受譴責，因為該法不適用於以色列公民與居民，僅適用於軍事法庭審理的涉恐案件。以色列公民與定居者則適用民事司法體系。

以色列議會於3月30日通過《巴勒斯坦人死刑法》。卡茨隨即要求中央司令部司令阿維·布盧特簽署軍令，完成生效程序。該軍令規定，審理「恐怖分子」致命攻擊案件的軍事法庭，原則上只能判處死刑，僅在「特殊情況」下可改判終身監禁。

 

 

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