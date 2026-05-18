瘦瘦針︱美研究 :令肌肉急速流失 身體機能衰老10歲復胖快4倍

「減肥針」、「瘦瘦針」等GLP-1類減重藥物席捲全球，近日美國有研究顯示，這類藥物降脂同時，恐令肌肉量快速流失，形同身體機能直接老10歲，引發虛弱、代謝下降等副作用，學界擔心引發「衰弱危機」。

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「減肥針」或反致身體虛弱 協調不穩

「華爾街日報」（Wall Street Journal）近日報道，GLP-1類藥物最初是用來治療肥胖症、第2型糖尿病等慢性疾病，如今卻漸漸被包裝成一種「生活風格的解決方案」。在美國，這類藥物讓許多人成功瘦身，不僅肥胖率下降、食物消耗量大減，就連零售商也稱大尺碼服飾銷量下滑，數百萬人的健康與生活品質因而獲得改善。

然而，對於正在使用這些藥物的1300萬名美國民眾而言，有部分人在減脂的同時流失了肌肉，這個非預期的副作用不僅不會立即顯現，目前也還未獲廣泛討論。

一項由美國糖尿病學會（American Diabetes Association）發表的分析顯示，這類藥物可能使人體肌肉量快速且大幅流失，流失幅度高達10%，相當於身體機能直接老化10多歲。有醫生及研究人員指出，肌肉量流失情形雖與節食減重類似，但短時間內大幅度的流失，可能導致身體虛弱、不穩以及協調能力不足；另一項隱憂是，肌肉流失可能降低患者的新陳代謝速率，導致復胖。

女性對「減肥針」副作用更敏感

專家表示，對於年逾50歲、罹患骨質疏鬆症或行動不便者而言，以這種速度流失肌肉相當危險，恐增加受傷風險。



「英國醫學期刊」（BMJ）最近發表的研究顯示，相較透過改善生活方式瘦下來的人，使用GLP-1藥物者體重反彈速度快4倍，而且長回來的幾乎都是脂肪。研究人員表示，目前幾乎沒有關於如何停藥的指引或研究。而女性可能更容易受到這類藥物副作用的影響，副作用還包括噁心、腹瀉、偏頭痛以及較罕見的胰臟炎。

科學家正呼籲進行更多臨床試驗，以釐清這類減重藥對不同族群肌肉流失的全面性影響。

