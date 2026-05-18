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遊日注意 | 日本5月如盛夏 逾90地高溫破30度

即時國際
更新時間：14:31 2026-05-18 HKT
發佈時間：14:31 2026-05-18 HKT

日本各地持續出現異常高溫，周一上午已有超過90個觀測地點氣溫突破攝氏30度，大阪更迎來今年首次「真夏日」。氣象單位預測，兵庫縣豐岡市及大分縣日田市周一最高溫可能達35度，若成真，將是日本今年首度出現「猛暑日」。

鳥取縣倉吉市達33.3度

日本氣象廳現行高溫分類為攝氏25度以上「夏日」、30度以上「真夏日」、35度以上「猛暑日」，上月才因應近年40度以上高溫顯著增加，把40度以上的日子正式命名為「酷暑日」，如今5月就迎來暑日高溫。

東京周日迎來今年首個真夏日。路透社
東京周日迎來今年首個真夏日。路透社
參與三社祭的人員在真夏日中休息一會。路透社
參與三社祭的人員在真夏日中休息一會。路透社

據日本氣象資訊網站tenki.jp報道，周一從東北到九州地區一早便陽光強烈，氣溫快速攀升。截至上午11時30分，鳥取縣倉吉市已達33.3度、大分縣日田市32.6度，全國超過90個地點已出現30度以上高溫。

部分地區或達35度 迎首個「猛暑日」

大阪市上午11時30分最高溫達30.2度，為今年首次出現「真夏日」。東京都心周日才剛迎來今年首個真夏日，周一上午11時30分的氣溫也已達27.6度，上升速度與前一天相近。

氣象單位指出，許多地區下午氣溫還會進一步升高，兵庫縣豐岡市與大分縣日田市預估將達35度，可能出現今年全日本第一個「猛暑日」。

創今年最多「真夏日」紀錄

此外，日本周日已有約200個觀測地點氣溫超過30度，創下今年最多「真夏日」地點紀錄；周一預估將進一步增加至250個以上，酷熱範圍持續擴大。

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