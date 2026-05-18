澳洲下令與中國有關股東 出售稀土公司北方礦業股份

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）周一以保護國家利益為由，下令稀土開發商北方礦業（Northern Minerals）6名與中國有關的股東出售其股份。

北方礦業目前在西澳州布朗斯山脈（Browns Range）推動重稀土生產項目；對於半導體及國防等產業來說，重稀土是不可或缺的材料來源。

澳洲財政部長查默斯下令與中國有關股東，出售稀土公司北方礦業股份。路透社

查默斯周一發聲明，強調下令北方礦業6名股東出售其股份，是為了保護國家利益，並確保該公司符合澳洲對外國投資的規範架構。

傳股東中5人地址涉中港

查默斯的聲明並未提到該6名股東的身分。但據法新社報道，其中3名股東的地址在中國，2名股東的地址在香港，1名股東的地址在英屬維京群島。

對於北方礦業的股東結構問題，近年來多次引起澳洲政府關注和干預。例如在2024年，當時以國家利益為由，要求5家中國公司出售其持有北方礦業的股份；隨後，澳洲當局發現，部分股東將股份出售予總部設於香港的英德公司（Ying Tak）。

對此，查默斯於今年4月針對英德公司發布臨時禁令，限制該公司在北方礦業年度股東大會上的投票權及股份轉讓權。