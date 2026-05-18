油價危機｜印度加油站500人搶油引衝突 油桶當武器互砸︱有片

在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）瓦希姆市（Washim）阿科拉納卡（Akola Naka）一家加油站5月16日發生一場激烈的鬥毆，起因據稱是搶購燃油而演變成暴力衝突。

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在場過百車輛等待入油

由於印度近期燃料短缺，當地居民早已在加油站聚集等待搶購燃油。據《今日印度》（India Today）報道，當天下午2點半至3點左右，一輛載有15000公升柴油與5000公升汽油的油罐車抵達加油站時，現場已有約400至500人聚集。許多人一擁而上，甚至爆發肢體衝突，有民眾更以油桶互相攻擊。當天約有100輛車排隊等候加油，警方與加油站員工試圖控制現場秩序。

這起事件也引發印度對高峰時段加油站人流管理與公共安全問題的擔憂。