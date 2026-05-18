三星罷工 ｜ 南韓法院裁決罷工不得影響生產 三星工會：罷工照常舉行

南韓三星電子工會原定於周四（21日）啟動為期18天的總罷工，但南韓法院周一（18日）批准三星電子的部分禁制令申請，要求工會的罷工行動不得影響生產，且罷工不得導致生產過程中的原料品質受損，若違反禁制令，工會將每日罰款一億韓圜（約52萬港元）。但三星工會強調，裁決結果不影響原訂罷工計畫。而南韓總統李在明則呼籲勞資雙方凝聚智慧，摒棄單方面利益，尋求妥協。

工會若強推 每天罰52萬

據《韓聯社》報道，三星電子針對工會提出的非法罷工禁制令申請，水原地方法院判決大部分予以准許，其中最關鍵的是法院勒令罷工期間，安全保護設施必須以與平常相同的人力、規模及注意義務來維持運營，不得停止、廢止或妨礙，且罷工不得導致生產原料變質若報廢，若工會罷工未能遵守禁制令，須每日支付1億韓圜罰款。

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南韓總統李在明則呼籲勞資雙方凝聚智慧，摒棄單方面利益，尋求妥協。路透社

南韓工會法規定，在罷工期間，為防止作業設施損壞或原料產品變質腐敗而進行的作業，也必須正常執行。法院說明「正常執行」意味著與平時相同的狀態，且考慮到半導體生產的特殊性，生產設施重新啟動需要相當的時間與費用，而原料損壞導致的生產停滯將會產生廣泛影響造成巨大損失，因此必須受到限制，工會罷工期間也必須維持正常產量，防止生產原料變質損壞。

罷工效果受重挫

由於法院這項裁決幾乎封鎖了工會想利用癱瘓晶片產線作為談判籌碼的企圖，無疑對工會接下來的罷工效果帶來法律上的重挫。

原定周四起展開為期18天的總罷工，號稱會有5萬人參與。

在法庭作出裁決後，三星電子工會發聲明表示，將按照原計畫發動罷工。聲明說，尊重法院的判決，會確保罷工不影響生產。

李在明籲勞資雙方尋求妥協

南韓總統李在明社交平台X發文，呼籲勞資雙方凝聚智慧，摒棄單方面利益，尋求妥協。

李在明指出，南韓施行自由民主和資本主義市場經濟，因此勞動與企業必須同樣受到尊重，勞動權與企業經營權也須同樣受尊重。

分析認為，李在明今次表態，旨在以勞動權和經營權是同等權利為前提，呼籲勞資雙方相互讓步，同時明確指出政府有可能採取行使緊急調整權等相應措施，以應對罷工。

