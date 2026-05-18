非洲沙漠發現260座神秘大墓 比埃及金字塔還古老

發表於《African Archaeological Review》的一項研究，針對非洲東北部紅海沿岸、蘇丹東部的阿特拜沙漠（Atbai Desert）進行了新調查。研究人員繪製出數百處過去未被辨識出的考古遺跡，這項發現能為埃及法老興起前當地居民的生活樣貌提供新線索。

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墓葬群或屬游牧民族

據《Europe Says》報導，研究人員利用衛星空拍影像，在尼羅河與紅海之間記錄到至少260座大型封閉式墓葬。這些墓葬的直徑最長可達約79米，推測是由當地的游牧放牧族群在西元前4000年至前3000年間所建造，顯示這項葬俗比埃及金字塔還要古老。

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過去在Wadi Khashab、Wadi el-Ku與Bir Asele等地挖掘出的同類型遺跡中，曾發現人類遺骸，以及牛、羊、山羊等牲畜骨骸，顯示死者可能是與自己的畜群一同下葬。部分墓園周圍還有次級墓葬，這些墓葬被仔細安排在中央主要墓穴的周邊。研究人員推測，中央墓穴中的人物可能是首領，或在社群中具有重要地位的人。

這些墓葬群都位處過去水源充足的地方附近，它們並非均勻分布在沙漠之中，而是集中在適合放牧牲畜及提供飲水的區域。有分析指，這種分布模式顯示這些墓葬群屬於游牧民族，他們會隨著季節變化而遷移牲畜。這批新繪製出的墓葬顯示，這片地區並非文明之間的一條空白通道，而是曾經孕育出自身牧民文化脈絡的重要地帶。