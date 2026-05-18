Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲沙漠發現260座神秘大墓 比埃及金字塔還古老

即時國際
更新時間：21:34 2026-05-18 HKT
發佈時間：21:34 2026-05-18 HKT

發表於《African Archaeological Review》的一項研究，針對非洲東北部紅海沿岸、蘇丹東部的阿特拜沙漠（Atbai Desert）進行了新調查。研究人員繪製出數百處過去未被辨識出的考古遺跡，這項發現能為埃及法老興起前當地居民的生活樣貌提供新線索。

相關新聞：埃及考古｜ 繼圖坦卡門以來首次發現3500年前法老王墓 屬圖特摩斯二世

墓葬群或屬游牧民族

據《Europe Says》報導，研究人員利用衛星空拍影像，在尼羅河與紅海之間記錄到至少260座大型封閉式墓葬。這些墓葬的直徑最長可達約79米，推測是由當地的游牧放牧族群在西元前4000年至前3000年間所建造，顯示這項葬俗比埃及金字塔還要古老。

相關新聞：2023世界十大考古發現︱西安漢文帝霸陵入選  墓內驚揭珍稀動物陪葬

過去在Wadi Khashab、Wadi el-Ku與Bir Asele等地挖掘出的同類型遺跡中，曾發現人類遺骸，以及牛、羊、山羊等牲畜骨骸，顯示死者可能是與自己的畜群一同下葬。部分墓園周圍還有次級墓葬，這些墓葬被仔細安排在中央主要墓穴的周邊。研究人員推測，中央墓穴中的人物可能是首領，或在社群中具有重要地位的人。

這些墓葬群都位處過去水源充足的地方附近，它們並非均勻分布在沙漠之中，而是集中在適合放牧牲畜及提供飲水的區域。有分析指，這種分布模式顯示這些墓葬群屬於游牧民族，他們會隨著季節變化而遷移牲畜。這批新繪製出的墓葬顯示，這片地區並非文明之間的一條空白通道，而是曾經孕育出自身牧民文化脈絡的重要地帶。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
15小時前
馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬
01:34
馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬
影視圈
5小時前
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
13小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
14小時前
連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用
連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用
飲食
8小時前
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
01:20
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
影視圈
9小時前
柳州5.2級地震︱夫妻證遇難失蹤91歲翁獲救 靈犬震前40秒狂吠救全家︱有片
00:34
柳州5.2級地震︱夫妻證遇難失蹤91歲翁獲救 靈犬震前40秒狂吠救全家︱有片
即時中國
7小時前
稻香旗下連鎖酒樓5月點心優惠！潮州粉粿/鮑魚燒賣/流沙包$7起 全線分店三市供應
稻香旗下連鎖酒樓5月點心優惠！潮州粉粿/鮑魚燒賣/流沙包$7起 全線分店三市供應
飲食
7小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
1小時前
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
2026-05-17 10:00 HKT