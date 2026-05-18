孤獨小猴Panchi君︱外籍奇裝男戴頭套闖猴山 日警拘兩人︱有片
更新時間：12:56 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:56 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:56 2026-05-18 HKT
日本市川動植物園17日有不明人士闖入猴山，包括紅遍全球的孤獨小猴「Panchi君」（パンチ君）在內，所有猴子都受到驚嚇奔逃。其後，闖入男子及另一人遭警方帶走，據稱兩人皆為外國人。警方擬以涉嫌暴力妨礙商業活動為由逮捕二人。
闖入男子引發猴群不安
據動物園表示，早上上午10點50分左右，有一名身穿藍色西裝、戴著迷因幣」（Memecoin）頭套的男子闖入猴山，現場遊客不少人都目擊過程。該名男子在闖入後不久就被飼育員帶走，不過猴群明顯受到驚嚇。
Panchi君（日語：パンチくん，又稱Punch）是日本千葉縣市川市動植物園的一隻日本獼猴。牠因從小遭母親遺棄，總是緊緊抱著一隻紅毛猩猩玩偶尋求慰藉的模樣，在社群媒體上爆紅。
最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
2026-05-17 10:00 HKT
智理財 ‧ 懂消費
6小時前
年輕夫婦離家自住 始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
2026-05-15 17:43 HKT