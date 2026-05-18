新鐵金剛演員還未選出 白宮搶發特朗普版占士邦照引熱議

《鐵金剛》電影系列新任占士邦（James Bond）演員選拔才剛正式啟動，美國白宮已急不及待在官方社交平台發布一張「特朗普版007」風格黑白海報。畫面中，美國總統特朗普身穿黑色燕尾服、打上黑色領結、手持金色手槍，，以經典占士邦姿勢登場，背景還搭配「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）與007標誌，宛如電影宣傳海報般，瞬間掀起網民熱議。

白宮這則貼文一出，網民隨即議論紛紛。其中一人表示：「梗圖是不錯，我也希望美國再次偉大。但當我的荷包日漸受油價、通脹及新的海外衝突打擊，我可不會假裝萬事太平。」

有網民則直呼「這到底是不是官方帳號？」、「特朗普現在連007都想演了嗎？」、「白宮社媒已經完全迷因化」。

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根據《綜藝報》（Variety）及英媒《每日星報》（Daily Star）報道，亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）近日已正式啟動新一代007主角徵選，並找來知名選角導演妮娜高德（Nina Gold）負責挑選第7位官方007演員，接棒前任占士邦演員丹尼爾基克（Daniel Craig）。

下一部007電影，也確定將由曾執導《沙丘瀚戰》（Dune）、《天煞異降》（Arrival）與《毒裁者》（Sicario）的加拿大名導丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）操刀，因此新任James Bond人選格外受到全球影迷關注。

目前外界盛傳熱門接班人包括雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、Callum Turner以及艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）等男星，選角話題持續延燒。