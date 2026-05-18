金正恩訓示全軍指揮官 下令全力建「堅不可摧」邊境防線
更新時間：12:06 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:06 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:06 2026-05-18 HKT
根據北韓官方朝中社報道，領導人金正恩（Kim Jong Un）周日（17日）召開朝鮮人民軍師旅級指揮員全體會議，著重要求強化南部邊境一線駐防力量，全力將邊境防線打造為「堅不可摧」的要塞。
相關新聞：金主愛接班靠皮褸形象？ 南韓專家分析金正恩延續家族領導策略
金正恩：軍隊需適應現代戰爭
金正恩強調，練兵備戰是軍隊的本職工作，各級指揮員必須始終保持高度動員狀態。他要求軍隊適應現代戰爭的變化趨勢以及北韓軍力的發展方向，整頓訓練體系，加強實用化訓練。隨著北韓軍事技術裝備快速現代化，他提出應重新定義各方面的作戰概念，並積極推動將其應用於各部隊戰鬥訓練的規劃工作。
金正恩指出，北韓正在建立一支強大的軍隊，一旦五年計劃期間所設定的任務完成，軍隊的戰略行動準備狀態將獲得更新，在遏制戰爭方面也將出現重大變化。
金正恩發表這番言論之際，正值北韓女子足球隊17日抵達南韓，參加亞足聯女子冠軍聯賽(Asian Women's Champions League)準決賽，這是8年來首度有北韓運動員前往南韓。
最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
2026-05-17 10:00 HKT
智理財 ‧ 懂消費
4小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT