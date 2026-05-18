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日本熊出沒 | 東京近郊登山客遇熊襲重傷 北海道78歲翁揮拳擊退棕熊

即時國際
更新時間：10:29 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:29 2026-05-18 HKT

日本多地近日頻傳熊出沒，周日（17日）傳出有俄羅斯籍男子在東京近郊登山時遭到野熊攻擊，造成頭部與手臂受傷流血，傷勢嚴重。由於男子遇襲的地點距離住宅區僅約1公里，引發當地警戒。另外，北海道士別市一名78歲老翁在住家附近的河川採摘野菜期間遭一頭野生棕熊襲擊，所幸他危急時一拳擊中熊鼻，成功將牠擊退。

距住宅區僅1公里 

東京近郊熊襲事件在JR青梅線奧多摩站西側入口處的小中澤林道終點附近發生，由於距離住宅區僅約1公里，奧多摩町公所呼籲登山民眾避開周邊路線，並在進入山區時佩戴鈴鐺示警。

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東京近郊有黑熊襲擊登山客。美聯社資料圖片
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北海道士別市有棕熊襲人，圖為士別駅。維基百科
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日本的「熊出沒注意」警示牌。路透社資料照片
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綜合日媒報道，事發於周日中午12時10分左右，一名30多歲俄羅斯籍男子獨自在奧多摩町的六石山登山，期間遭野熊攻擊。

俄登山客頭手浴血

警方及消防接報到場，發現這名男子的手臂和頭部均正在流血，隨即由消防直升機送往醫院，據悉傷勢嚴重，幸無生命危險。

據報這名男子當時並未攜帶熊鈴或防熊噴霧等驅趕野熊的裝備。奧多摩町與警方及獵友會合作搜查附近區域，但沒有發現野熊蹤跡，目前已設置捕熊籠。

根據東京都政府公開的野熊目擊資訊彙整地圖顯示，奧多摩町自上月起已接獲7宗目擊通報，其中在名為「境」（Sakai）的地區於本月4日曾有1宗目擊紀錄。

採摘野菜遇襲 78歲翁揮拳碰巧擊中熊鼻脫身

與此同時，北海道士別市亦發生野熊襲人事件，一名78歲老翁周日上午6點半左右，前往天鹽川左岸附近的林道摘野菜，期間一頭棕熊突然從草叢內現身。由於他身上並未攜帶防熊噴霧等裝備，加上雙方距離僅有5公尺左右，因此他只能朝棕熊方向大聲喊叫威嚇，然而棕熊不僅不怕，甚至直接將他撲倒在地。

他憶述，棕熊把他撲倒後，試圖使用前爪攻擊他，他在情急之下不斷全力揮動手臂反擊，其中一拳碰巧擊中棕熊的鼻子，讓棕熊嚇得立即從他身上離開，之後往河川方向逃竄。

確定自己撿回一命後，他立即向警方通報此事，因事發地點距離住宅區僅約1公里，警方立即出動多輛巡邏車警戒，並呼籲當地民眾提高警覺。

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