漢坦病毒 | 加拿大確診一宗漢坦病例 世衞維持疫情低風險評估

加拿大公共衞生署周日（17日）證實，經國家微生物實驗室覆核檢測，一名正在卑詩省接受隔離的「洪迪厄斯」號郵輪乘客，正式確診感染漢坦病毒。世衞組織仍維持對漢坦病毒疫情為「低風險」的評估。

該名加拿大患者於3天前出現發熱、頭痛等輕微症狀，隨後被送院，其15日的漢坦病毒初步檢測結果呈陽性，16日被卑詩省衞生部門通報為疑似病例。該患者正接受隔離治療，其伴侶的檢測結果為陰性。

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漢坦病毒｜曾坐涉疫「洪迪厄斯號」郵輪 加國隔離者初檢呈陽性

大部分船員將在荷蘭隔離觀察6周。法新社

「洪迪厄斯號」上的乘客已返回相關國家。法新社

世衞組織仍維持對漢坦病毒疫情為「低風險」的評估。新華社

10名加拿人接受隔離觀察

加拿大公共衞生署發聲明稱，尚未發現其他病例。所有高風險接觸者均已隔離，並將繼續接受當地公共衞生部門的密切監測。對加拿大普通民眾而言，此次漢坦病毒感染的總體風險仍然較低。

目前，有10名加拿大人因「洪迪厄斯號」疫情被隔離觀察，其中4人在卑詩省進行為期21天的隔離，另外6人在艾伯塔、安大略和魁北克3省。另有26名曾與確診病例搭乘同一航班的人員也被要求進行健康監測。

爆疫郵輪今抵鹿特丹港

由荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）營運的極地觀光郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）4月1日從阿根廷烏斯懷亞出發，前往非洲島國佛得角，途中爆發漢坦病毒聚集性感染，造成3人死亡。除25名船員和2名醫療人員外，「洪迪厄斯號」上的其他人員已返回相關國家。該郵輪周一（18日）抵達鹿特丹港，屆時大部分船員將在荷蘭隔離觀察6周。

世衞組織周日發聲明表示，公共衞生風險已根據最新資訊重新評估，全球風險仍維持低位；雖然在實施封控措施前暴露的乘客和機組人員中仍可能出現更多病例，但隨著下船及控制措施實施，預期後續傳播風險將降低。