中國男子涉間諜活動 遭挪威警方拘捕

挪威國內安全局（PST）周日（17日）公布，一名中國男子因涉嫌從事間諜活動在該國北部被捕。數周前，當地亦有一名中國女子因涉嫌竊取衛星資料而被捕。

挪威國內安全局發言人維姆（Eirik Veum）指，最新被捕的中國男子於上周五（15日）因涉嫌在諾爾蘭（Nordland）從事非法情報活動，而被當地警方逮捕。當局拒絕透露相關詳情。

挪威國內安全局公布，一名中國男子因涉嫌從事間諜活動被捕。法新社

遭裁定羈押4周 否認間諜指控

挪威法院其後裁定該名嫌犯羈押4周。而該名嫌犯委任律師向挪威新聞社（NTB）表示，當事人否認犯行。

此前，挪威國內安全局於5月7日拘捕一名涉嫌竊取挪威衛星資料的中國女子。該名女子被指與其他人利用在挪威註冊的公司作為掩護，試圖建造接收器，下載挪威在極地軌道衛星所收集的資料。據報裝有衛星資料接收設施的貨櫃已被查獲。

威情報機關常把中國和俄羅斯列為對挪威從事間諜活動的主要風險來源，指這兩國展現出購置關鍵基礎設施或軍事設施附近土地的興趣。