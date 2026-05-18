美媒指古巴擬用300無人機襲美目標 哈瓦那：為侵略尋找藉口

美國媒體Axios周日（17日）引述機密情報報道，古巴已取得逾300架軍用無人機，擬運用它們攻擊關達那摩灣美軍基地及船艦；古巴也可能利用這些無人機，攻擊位於古巴首都哈瓦那以北的佛州基韋斯特（Key West）。古巴外長羅德里格斯則指責美國政府捏造虛假文件，為收緊對古制裁以及可能的軍事侵略尋找藉口。

Axios的報道指，古巴軍方在俄羅斯和伊朗協助下採購了300多架軍用無人機，並於近期開始討論利用這些無人機襲擊關塔那摩美軍基地、美軍艦船及佛羅里達州基韋斯特市的可能性。一名美國高級官員說，美國政府將古巴視為威脅，這些情報文件可能成為美國對古巴採取軍事行動的理由。該名美國官員說，特朗普政府因古巴研究無人機作戰及伊朗軍事顧問駐哈瓦那而感到擔憂。

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佛州基韋斯特被指可能成為古巴無人機攻擊目標。維基百科

美媒指古巴已取得300架無人機。法新社

古巴外長羅德里格斯指責美國捏造虛假文件，為收緊對古制裁以及可能的軍事侵略尋找藉口。法新社

古巴外長斥編造虛假文件

古巴外長羅德里格斯在社交媒體發文說，美國政府「日復一日地編造虛假文件」，為其對古巴人民發動殘酷的經濟戰和最終的軍事侵略提供「正當性」。 他批評部分美國媒體散布相關謠言，強調古巴不以戰爭威脅他國，堅持捍衛和平，同時會依據《聯合國憲章》承認的合法自衛權，做好應對外來侵略的準備。

古巴副外長德科西奧也在社媒發文說，反古巴勢力為軍事侵略而編造的藉口「愈發荒誕」。他強調，美國是侵略者，古巴將對侵略行為行使合法自衛權。

美多次威脅對古巴動武

美方近期加大對古巴制裁，並多次威脅對古巴動武，包括聲稱將在美軍結束對伊朗戰事返回之際「接管古巴」。古巴方面回應，美方軍事侵略威脅升至「危險且前所未有的程度」，但古巴不會屈服，將堅決捍衛國家主權和獨立。

美國媒體也報道，美國司法部計劃刑事起訴現年94歲的古巴前領導人勞爾，指其涉及30年前古巴軍方擊落2架美國人道救援飛機案件。