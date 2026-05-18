日4少年涉闖宅掠財殺人 疑與「匿流」有關
更新時間：08:23 2026-05-18 HKT
發佈時間：08:23 2026-05-18 HKT
發佈時間：08:23 2026-05-18 HKT
日本栃木縣一處住宅上周四發生強盜殺人案，造成69歲婦人死亡、婦人的2個兒子受傷。至今已有4名少年落網，全部年僅16歲。警方認為4人就是犯罪執行者，懷疑案件與「匿名流動型犯罪集團」（簡稱「匿流」）有關。
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持刀刺死69歲婦人
根據警方調查，栃木縣上三川町一處住宅14日上午9時25分左右遭多名歹徒闖入。歹徒搜刮財物期間，69歲婦人富山英子遭到持刀襲擊，胸口等部位被刺身亡；當時正在屋外務農的40多歲長男與30多歲次男，趕回家後也遭毆打頭部受傷。
警方周五先後逮捕兩名居住於相模原市的16歲少年，周六又逮捕另一名同住相模原市的16歲男高中生，隨後再於下午5時40分左右，以涉嫌強盜殺人，逮捕住在川崎市的另一名16歲男高中生。至此，被逮捕的少年已增至4人。
警方認為這4名少年受人唆使，所以警方目前朝「匿名流動型犯罪集團」（簡稱「匿流」）的方向辦案，仍在調查是否有幕後教唆者。警方在周日上午，依強盜殺人罪嫌於東京羽田機場逮捕一名住在神奈川縣的28歲男子。栃木縣下野警察署查本部研判，男嫌當時企圖逃亡，所以出現在羽田機場內，試圖乘國際航班出國。
對於執行者都是16歲少年，曾任警視廳搜查一課理事官的副島雅彥副島指出：「由於近年執行者被逮捕的風險很高，犯罪集團可能認為年紀小的更容易控制，於是將招募對象年齡下降至10多歲。」
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