伊朗局勢︱伊朗議長出任特別代表 負責對華關係

伊朗媒體昨日報道，曾擔任伊朗對美談判代表的國會議長卡利巴夫，獲任命為中國事務特別代表，負責對華關係，協調國內不同部門與中國之間的相關事務與合作。近日，伊朗允許一些中國船隻通過能源要道霍爾木茲海峽。不過，在中美元首會晤當日（上周四），伊朗在霍峽附近扣押了一船中國公司的保安船，被詮釋為「提醒中國人誰控制着霍爾木茲海峽」。

伊朗塔斯尼姆通訊社引述知情消息人士稱：「卡利巴夫最近獲任命為伊朗伊斯蘭共和國負責對華事務的特別代表」。報道提到，卡利巴夫的這項任命案「是經伊朗總統提議，且經伊朗最高領袖批准」，他將「協調伊朗與中國之間各領域的關係」。

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亦是對美談判首席代表

卡利巴夫近期才擔任對美談判首席代表，在巴基斯坦與美方舉行談判。作為前伊朗革命衛隊指揮官及首都德黑蘭市長，他一度被認為是美伊戰爭期間，連結伊朗政治、安全與宗教精英的重要窗口。

任命案顯示，在經歷4月初達成的脆弱停火協議後，德黑蘭正試圖重新配置其外交重心，透過與中國的緊密協調，應對中美峰會後產生的國際新格局。

卡利巴夫周日在X平台發文說：「世界正站在新秩序的開端。正如習近平主席所說，『當前百年變局加速演進』，伊朗人民70天的抵抗加速了這一變革。未來屬於全球南方。」

在美國總統特朗普與中國國家主席習近平於北京舉行峰會之後，白宮發表會議摘要指雙方同意霍峽必須保持開放；習近平也表明，中國反對霍峽的軍事化及任何收取過路費的行為，並表示有意採購更多美國石油，以降低中國未來對霍峽的依賴；且中美一致同意，伊朗不能擁有核武。

帶入伊水域「合規檢查」

自戰爭爆發以來，伊朗一直封鎖能源要道霍爾木茲。近日，伊朗允許一些中國船隻通過霍峽。不過，《華爾街日報》報道，在上周四習特會當日，伊方在霍爾木茲海峽附近扣押中國「深港海事安保公司」的保安船「匯川號」，是美伊衝突爆發以來首次被扣押的私人保安船。

掛洪都拉斯旗的「匯川號」於阿聯酋富查伊拉東北約38海里處遭截獲。在香港註冊的深港海事安保公司為船隻提供武裝護衛服務，據稱伊方要求將該船帶入伊朗水域進行「合規檢查」。倫敦專家瓦基爾認為伊方此舉是為了警告北京，伊朗才是該海峽的實質控制者，不容任何船隻「擅自武裝」。