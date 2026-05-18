美空軍基地飛行表演兩機相撞墜毀 4名飛行員彈射逃生︱有片
更新時間：09:08 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:08 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:08 2026-05-18 HKT
美國愛達荷州（Idaho）Mountain Home空軍基地周日（17日）發生飛行表演事故，兩架EA-18G「咆哮者」（Growler）電子戰機在空中相撞後墜毀，4名飛行員及時彈射逃生。基地隨即進入封鎖狀態，並取消當日活動。
事故發生於「Gunfighter Skies Air Show」第二日演出期間，地點位於基地西北約兩英里外。基地在社交平台表示，緊急救援人員已趕赴現場，事故原因仍在調查，更多細節有待公布。基地隸屬美國空軍第366戰鬥機聯隊（366th Fighter Wing）。當局於當地時間中午12時30分宣布基地進入封鎖狀態，並呼籲民眾避免前往。
有現場影片顯示，兩架戰機在空中相撞後失控旋轉墜向地面，並冒出大量黑煙，期間可見數個降落傘打開，疑似飛行員成功彈射逃生。另有目擊者表示，聽到有人大叫「我們墜機了」，隨後看到降落傘與濃煙升起，現場氣氛一度緊張但仍受控。
警方其後宣布取消整個飛行表演活動，並要求公眾不要前往基地。當局暫未公布傷亡情況及飛行員最新狀況。
最Hit
智理財 ‧ 懂消費
1小時前
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
2026-05-16 18:03 HKT
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住 始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
2026-05-15 17:43 HKT
東涌六旬男途人捱的士撞 送院不治
1小時前