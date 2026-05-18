美空軍基地飛行表演兩機相撞墜毀 4名飛行員彈射逃生︱有片

美國愛達荷州（Idaho）Mountain Home空軍基地周日（17日）發生飛行表演事故，兩架EA-18G「咆哮者」（Growler）電子戰機在空中相撞後墜毀，4名飛行員及時彈射逃生。基地隨即進入封鎖狀態，並取消當日活動。

事故發生於「Gunfighter Skies Air Show」第二日演出期間，地點位於基地西北約兩英里外。基地在社交平台表示，緊急救援人員已趕赴現場，事故原因仍在調查，更多細節有待公布。基地隸屬美國空軍第366戰鬥機聯隊（366th Fighter Wing）。當局於當地時間中午12時30分宣布基地進入封鎖狀態，並呼籲民眾避免前往。

有現場影片顯示，兩架戰機在空中相撞後失控旋轉墜向地面，並冒出大量黑煙，期間可見數個降落傘打開，疑似飛行員成功彈射逃生。另有目擊者表示，聽到有人大叫「我們墜機了」，隨後看到降落傘與濃煙升起，現場氣氛一度緊張但仍受控。

警方其後宣布取消整個飛行表演活動，並要求公眾不要前往基地。當局暫未公布傷亡情況及飛行員最新狀況。