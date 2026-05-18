泰國曼谷周六（16日）發生火車與巴士相撞事故，造成8人死亡、32人受傷。泰國警方周日（17日）對火車司機起訴「過失致死」罪。另據新華社報道，涉事司機尿液初步檢測對毒品呈陽性。

路透社報道，曼谷目甲訕（Makkasan）警署負責人Urumporn Koondejsumrit表示，調查顯示火車司機涉嫌魯莽駕駛導致死亡，因此已被控過失致死。他又指，巴士司機亦將面臨檢控，但由於仍留醫，暫未能錄取口供。

新華社引述泰國媒體報道指，涉事火車司機尿檢初步結果顯示體內含有毒品成分。警方表示，將於18日公布火車司機及鐵路道口信號員詳細尿檢結果，並研究是否加控其他罪名。

曼谷火車撞巴士8死32傷 火車司機被控過失致死 據報毒檢呈陽性。路透社

事故於曼谷一處鐵路道口發生。一列由北柳府駛往曼谷挽賜站的貨運火車，撞上一輛停在路軌上的公共巴士，並波及附近多輛汽車及電單車，現場一度起火及傳出爆炸聲。死者全部為巴士乘客。

相關新聞：曼谷火車撞巴士 至少8死25傷

事故發生後，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）到場視察，要求徹查事故原因及全力救治傷者。泰國副交通部長Siripong Angkasakulkiat表示，當局已清理現場並恢復列車服務，未來將加強鐵路道口安全措施及監管。