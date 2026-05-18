日本長野縣赤岩岳發現女屍　疑為失蹤56歲中國籍女登山客

日本長野朝日放送報道，長野縣北阿爾卑斯赤岩岳周日（17日）早上發現一具女性遺體，警方相信死者可能是早前登山期間失蹤的56歲中國籍女子，目前正加緊確認身份。

日本警方表示，長野縣防災直升機於當日上午約9時20分，在赤岩岳雪溪一帶發現該名女子遺體。警方指，附近地區早於4月曾發現一個相信屬於該名中國籍女子的背包。她當時獨自登山，計劃前往燕岳及槍岳一帶，其後失去聯絡。

警方目前認為，今次發現的遺體極可能就是該名失蹤女子，其身處中國的家屬亦已赴日，協助進行身份確認工作。