Royal Pop︱Swatch與AP聯乘陀錶開賣 法國門市爆衝突警施催淚氣體

瑞士名錶品牌AP錶（Audemars Piguet）與大眾化手錶品牌Swatch，合作推出全新聯乘「Royal Pop」陀錶錶款，引起全球搶購潮。法新社報道，巴黎、倫敦和紐約等地於周六（16日）開賣，有民眾排隊期間發生衝突，法國警方甚至在巴黎附近一間門市噴催淚氣體，以維持秩序。



由於AP份屬頂級名錶，每隻錶售價動輒數十萬甚至過百萬港元，這次與Swatch聯乘的產品，歐洲地區售價僅約售385至400歐元，因而備受注目。

法新社報道，法國多個城市有數以百計群眾通宵排隊，警方消息人士指出，巴黎地區一間Swatch門市外頭聚集約300人，員警為控制場面，一度施放催淚氣體。



意大利米蘭亦出現類似混亂情況，當地傳媒報道，有一家Swatch門市開店時，門口爆發打鬥衝突。



位於美國紐約時報廣場（Times Square）的Swatch門市開店時，現場排隊群眾出現推擠狀況，從13日起就在現場等候的44歲男子麥金塔許（John McIntosh）表示：「簡直如同演唱會搖滾區一樣。」麥金塔許明言，希望以能以高價轉售。



由於各地門市湧現大量人潮，Swatch因應安全考慮，已被迫關閉倫敦和英國其他6個城市的門市。



