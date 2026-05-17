富山大法寺︱ 570年歷史古剎大火正殿全毀 國寶級畫作或成灰燼
更新時間：15:57 2026-05-17 HKT
發佈時間：15:57 2026-05-17 HKT
發佈時間：15:57 2026-05-17 HKT
擁有超過570年歷史的日本富山縣高岡市大法寺昨天（16日）發生大火，消防到今晨3時許才成功撲滅火勢。惟相關人士透露，正殿已全被焚毀。寺內藏有日本國家重要文物，包括名畫家長谷川等伯的畫作，相關文物是否受損備受關注。
富山電視台（BBT）報道，高岡市居民昨晚6時45分左右通報消防單位，「大法寺用地內的屋頂冒出黑煙與火焰」。
警方表示，寺廟內住著住持栗山啓允在內的4人，而火災發生當時僅住持在寺廟內，所幸他後來順利逃出，並未受傷。目前這場火災暫未有傷亡消息。
日本放送協會（NHK）報道，大法寺的官方網站指，寺廟成立於1453年，當時仍是日本室町時代。有關部門今天上午10時起將搜索現場，調查起火原因。
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