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俄烏戰爭︱烏克蘭逾500架無人機狂轟莫斯科 民居遭擊中三人死亡

即時國際
更新時間：15:12 2026-05-17 HKT
發佈時間：15:12 2026-05-17 HKT

俄烏戰爭中，過去俄羅斯一直稱取得優勢，但近日，烏克蘭利用無人機作出連番反擊。法新社報道，俄羅斯國防部周日（17日）說，俄防空系統在莫斯科等10多個地區，擊落556架無人機。

莫斯科地方當局稱，防空系統在首都境內連夜攔截了至少74架無人機，襲擊造成12人受傷。

莫斯科州長沃羅比約夫當日在社交媒體上發帖，一架無人機擊中一棟民宅，造成一名婦女死亡，另一人受困在瓦礫堆下。這次凌晨襲擊還奪走了兩名男子的性命。帖文又提及，星期天凌晨3時以來，防空部隊一直在抵禦針對首都地區的大規模無人機襲擊。

烏克蘭總統澤連斯基上周五（15日）曾指出，將發動更多報復性襲擊。此前一天，俄軍對基輔的襲擊造成24人死亡。

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