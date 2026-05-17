奪命攪拌機︱越南乳膠廠工人遭監生捲入亡 CCTV直拍恐怖過程︱有片
更新時間：14:18 2026-05-17 HKT
發佈時間：14:18 2026-05-17 HKT
發佈時間：14:18 2026-05-17 HKT
越南嘉萊省一乳膠加工廠月5月7日發生恐佈工業意外。一名男工人在操作乳膠粉碎機時，疑遭拉入機內，短短十數秒便遭高速運轉的設備完全吞噬，當場不幸身亡。當地警方初步調查指出，事故原因恐與操作流程疏漏及現場缺乏緊急安全防護機制有關。
悲劇發生於當日清晨。閉露電視畫面顯示，該名工人當時正獨自用棍向粉碎機推送原料，懷疑工具與手套意外被原料纏住，工人被捲入高速運轉的機器中。粉碎機的出料口掛滿破碎遺體，現場畫面極其駭人。
調查發現，事故發生當下現場並無其他人員，攪拌機亦未配有緊急制動開關，導致死者出事時未能自救或停止設備。
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