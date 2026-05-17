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委內瑞拉商人被引渡至美國 被指與前總統馬杜羅關係密切

即時國際
更新時間：13:17 2026-05-17 HKT
發佈時間：13:17 2026-05-17 HKT

委內瑞拉前總統馬杜羅今年年初被美國軍隊強行從委內瑞拉抓捕。近日，其一名盟友亦被引渡至美國。

委內瑞拉移民局周六（16日）指，已依據當地移民法律驅逐商人亞歷克斯·薩博（Alex Saab），以便其就涉嫌在美國實施的犯罪行為接受調查。法新社報道，被捕的薩博是委內瑞拉商人，也是前總統馬杜羅的盟友。

據一名美國執法官員透露，薩博於今年2月在委內瑞拉被捕，抓捕行動由委內瑞拉當局與美國聯邦調查局聯合執行。薩博被捕和被驅逐至美國表明，在現任委內瑞拉總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導下，美委兩國執法部門的合作已提升至新高度。

54歲的薩博擁有委內瑞拉和哥倫比亞雙重國籍，有指其與委瑞內拉政府及馬杜羅關係密切。

美國司法部門曾於2019年7月以洗錢等罪名起訴薩博。2020年6月，薩博以委政府特使身份前往伊朗，經停非洲國家佛得角（Cabo Verde）時被捕，2021年10月被引渡至美國。

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