英首相施紀賢據報擬辭職 前衛生大臣施卓添表態角逐工黨黨魁

英國執政黨於地方選舉遭遇滑鐵盧後，逾80名議員要求黨魁下台。面對眾叛親離，據報施紀賢已向密友透露將體面離任，黨內潛在繼任人選隨即展開激烈角力。

據英國《每日郵報》報道，面對執政工黨內部連日來的猛烈「逼宮」，英國首相施紀賢（Keir Starmer）據報已向密友透露，他打算辭去首相職務，並正著手制定有序的離任時間表。有內閣成員透露，施紀賢已認清政治現實，明白當前的混亂局面無法持續，僅希望能以體面及自主的方式完成交接。

英國首相施紀賢。 路透社

地方選舉慘敗 觸發內閣跳船潮

這場政治風暴的導火線，源於5月7日舉行的英國地方選舉。工黨在涉及逾5,000個議席的選戰中遭遇重大挫敗，流失大量地方議席；相反，極右翼政黨「英國改革黨」則取得空前突破。

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選舉慘敗令施紀賢面臨嚴峻的黨內壓力，公開或私下要求其辭職、或定出下台時間表的工黨議員已超過80人。至5月12日，四名內閣成員以集體請辭表達不滿；兩日後（14日），衛生及社會關懷大臣施卓添（Wes Streeting）亦已宣布辭職，並在辭職信中公然呼籲工黨重新選舉領導人，嚴重動搖了施紀賢的執政根基。至昨日（16日），施卓添更正式宣布將角逐工黨黨魁及首相之位。

財相受訪圖「劃清界線」

報道披露，施紀賢原本仍具鬥志，但唐寧街內部卻處處充斥著「背叛」的跡象。有支持施紀賢的官員指，部分表面力挺他的高級閣員，暗中卻指派特別顧問游說議員倒戈，甚至與敵對陣營私下斡旋，為新領導人上台後的內閣職位進行政治交易。

壓垮施紀賢的最後一根稻草，據指是財相麗芙斯（Rachel Reeves）日前的受訪表現。她在談及增加醫療撥款時，刻意使用了「我」而非「首相與我」，被外界及內閣解讀為正與施紀賢「劃清界線」。

繼任戰拉開帷幕 班納姆呼聲高

隨著施紀賢下台在即，工黨黨魁之爭已悄然展開。民調顯示，除已表態的施卓添外，大曼徹斯特市長班納姆（Andy Burnham）在黨內議員中擁有極高支持率。雖然班納姆目前並非下議院議員而受資格限制，但工黨下議員西蒙斯（Josh Simons）已於14日宣布辭職，刻意為班納姆參與補選重返議會「讓路」。此外，副首相韋雅蘭（Angela Rayner）據報亦在靜觀其變，隨時準備加入戰團。