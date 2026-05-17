寶萊塢激情擁抱AI 打造數碼明星

在印度班加羅爾的一處片場，昔日充斥攝影機喀嚓聲、場記板拍擊與導演喊叫的喧鬧，現已被安靜的電腦編程取代。印度是世界上電影產量最高的國家，而這里的製片商開始以前所未有的規模，利用人工智能（AI）拍攝電影、配音、翻譯對白及重新剪輯老電影結局，希望藉此提高銷量，縮短製作時間，大幅降低成本。當美國荷里活掀起抵制AI浪潮的時候，AI正改變印度寶萊塢的面貌。

寶萊塢最大的明星經紀公司Collective Artists Network長期以來致力於打造現實生活中的超級巨星，而該公司現在則開始用AI「製造」數碼明星，並嘗試將印度教神話等內容，透過AI技術製作影片。該公司一部改編自印度古代史詩《摩訶婆羅多》的劇集，完全由AI製作，當中包括了印度廣為人知的動人故事，公主嫁給盲王後自願終身蒙住雙眼，表示同心相守。另一部改編自宗教經典《羅摩衍那》的AI電影，有一個場景展現了神祇扛山飛行的壯觀畫面。

相關新聞：Seedance 2.0︱AI生成畢彼特湯告魯斯對打 荷里活斥侵權

AI版《摩訶婆羅多》自去年10月在JioStar串流平台上線以來，錄得逾2650萬觀看次數，但觀眾口碑不一，在IMDb上的評分僅1.4分（滿分10分），有人評論人物口型不同步，缺乏真實感，還有影評人認為影片品質低劣。JioStar的高級主管賈恩告訴記者，觀眾的反應「既有讚賞也有爭議，這對於任何雄心勃勃的大膽嘗試都不可避免」。他表示，JioStar正在探索AI格式製作原創故事。

除此之外，印度電影公司還用AI重新剪輯電影結局。孟買電影製作發行公司Eros Media World去年重新發行了2013年熱門電影《我是你的羅密歐》，但用AI技術對劇情進行了修改。原版中男主角在片尾時死去，而AI將悲劇改寫成一個更幸福的結局：男主角睜開雙眼，看到愛人驚喜地笑着，淚流滿面。這次AI「改命」的戲劇性嘗試，引發主演丹努什在X平台上的強烈反擊，指AI版「剝奪了電影的靈魂，為藝術和藝人樹立了一個令人深感擔憂的先例」。

荷里活工會嚴限製片廠用AI技術

一些業內人士對AI在電影製作領域的崛起感到擔憂。美國編劇兼製片人塔普林表示，使用AI製作整部電影「是對電影史的侮辱」，「它會讓戲院和銀幕充斥着公式化的垃圾」。儘管如此，AI重映版《我是你的羅密歐》仍然吸引了不少觀眾。

AI技術在電影領域的應用中，電影配音或許較容易為人所接受。印度有22種官方語言和數百種方言，將這個國家分割成無數個微型市場，因此對於任何一部電影而言，配音都至關重要，它決定着電影能否在全國賣座。路透社記者走訪了位於班加羅爾的AI初創公司NeuralGarage，其創辦人布納特示範了一段AI生成的角色說英語片段。隨後他疊加一段德語音軌，幾分鐘內該角色就能說一口流利德語，嘴唇和下巴動作完全同步。

在荷里活，工會合約和就業保障等都嚴格限制製片廠使用AI技術。相比之下，印度尚未有管制AI應用的相關法律，電影公司正以前所未有的規模，積極部署AI技術的運用。

