24歲學霸慶祝畢業懸崖跳水慘死 警：衝力等同18米高撞擊玻璃面

美國喬治亞大學（University of Georgia）一名24歲男畢業生，日前與友人前往阿拉巴馬州馬丁湖（Lake Martin）慶祝畢業。期間他從當地著名的高聳懸崖跳入湖中，隨即失蹤，搜救人員最終在水深約15米處尋獲其遺體。

挑戰著名跳水點「煙囪岩」 墮水後未再浮起

死者證實為來自喬治亞州哥倫布市的巴雷托（Jayden Barreto）。事發於本月13日，巴雷托與朋友前往當地著名景點「煙囪岩」（Chimney Rock）進行跳水活動，該處一直被形容為刺激愛好者的天堂。

埃爾莫爾郡（Elmore County）警方引述目擊者表示，巴雷托從岩石一躍而下後，就再也沒有浮出水面。緊急救援人員隨即展開大規模搜救，最終在當晚約9時45分，由潛水小組在水面下約50英尺（15米）的一處水下岩架上發現巴雷托。

水下地形險惡 警長：落水衝擊力如撞玻璃

當地警長指出，事發現場地形極為險惡，該岩架下方是一個水下斷崖，深度可急遽下探至70英尺（21米）以上。警長形容，從煙囪岩的高處跳下，對身體的衝擊力就如同從18米高空撞擊一片玻璃，身體接觸水面時的姿勢是生還的關鍵，目前警方初步判定事件屬意外。

校方確認身份 擁雙學位成績優異

喬治亞大學校方隨後發出聲明，證實巴雷托為該校2025年度畢業生，他成績優異，擁有管理資訊系統與心理學雙學位。一場原本慶祝學成畢業的旅行演變成無法挽回的悲劇，令親友及校方深感哀痛。蒙哥馬利消防救援隊表示，當時共有6名潛水員在極具挑戰性的水下環境中參與搜救，惜未能挽救其生命。