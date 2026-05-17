特朗普：中國堅持自主研發 拒購輝達H200晶片

美國總統特朗普結束訪華行程，中國商務部昨日發文，公布雙方在經貿領域達成五項積極成果，包括成立貿易與投資理事會，並「原則同意對同等規模的各自關注產品降稅」。然而，在高端科技博弈方面，特朗普在返美途中證實，中方因堅持自主研發戰略，暫未批准採購輝達（NVIDIA）H200人工智能晶片的交易。

特朗普在返美途中證實，中方因堅持自主研發戰略，暫未批准採購輝達（NVIDIA）H200人工智能晶片的交易。

成立雙邊理事會 推動對等規模降稅

商務部聲明指出，此次「習特會」前，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特已先於南韓進行密集磋商，為元首會晤鋪路。目前達成的初步成果重點包括：

機制建立： 雙方同意成立「貿易理事會」及「投資理事會」，作為討論雙方貿易關切的常設平台。

關稅安排： 通過貿易理事會，雙方原則上同意針對同等規模的產品實施相互降稅，以擴大農產品等領域的雙向貿易。

農產品准入： 美方將解決中方乳製品、水產品自動扣留等長期關切；中方則推動美方牛肉設施註冊及部分州分禽肉輸華。

航空合作： 中方將向美方採購飛機（特朗普早前稱數量為200架波音客機），美方則保障發動機及零部件的對華供應。

中方堅持科技自強 輝達重返市場受阻

雖然輝達執行長黃仁勳於最後時刻加入訪華代表團，且一度傳出美國商務部已批准10間中國公司購買H200晶片，但中方的態度反映了核心技術自主化的決心。

特朗普在「空軍一號」受訪時說：「H200很好，中國需要它，但他們選擇不這樣做（採購），他們想嘗試自主研發。」美國貿易代表格里爾亦補充，此次會談並未涉及晶片出口管制的全面解禁，並指出中國正堅定致力於先進晶片的國產化，視美國科技產業為其努力的潛在威脅。

黃仁勳此前曾警告，失去中國市場及對華禁令將對美國科技產業造成損害，「傷人亦傷己」。路透社日前報道，美國商務部已批准阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東等10間中國科技企業，直接或透過中間商採購輝達的H200晶片。