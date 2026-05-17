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意大利汽車撞人群釀8傷 女傷者雙腿截肢 疑犯被捕前持刀襲擊行人 

即時國際
更新時間：07:20 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:20 2026-05-17 HKT

意大利北部城市摩德納（Modena）發生恐怖車禍。一名男子駕車蓄意衝撞人群，導致至少8人受傷，其中4人傷勢嚴重。疑犯在車輛撞入店舖櫥窗後企圖逃走，期間更持刀刺傷一名攔截他的路人，最終被警方拘捕。

蓄意衝撞行人路 傷者需直升機送院

事發於當地時間昨日。摩德納市長梅澤蒂（Massimo Mezzetti）接受國營電視台RaiNews24訪問時透露，涉事車輛當時蓄意衝上行人路，撞倒多名路人。傷者當中有4人情況危殆，其中2人需由直升機緊急送往約40公里外的博洛尼亞（Bologna）醫院搶救。

意大利汽車撞人群釀8傷 女傷者雙腿截肢。路透社
意大利汽車撞人群釀8傷 女傷者雙腿截肢。路透社
疑犯被捕前持刀襲擊行人。路透社
疑犯被捕前持刀襲擊行人。路透社
疑犯被捕前持刀襲擊行人，引起恐慌。路透社
疑犯被捕前持刀襲擊行人，引起恐慌。路透社

一名被疑犯刺傷的男途人向傳媒憶述，當時聽到背後傳來人群倒地的聲音，轉身見到汽車衝過來，隨即倒地躲避。他指疑犯下車逃跑時神情恍惚，懷疑受到酒精或藥物影響，惟當局尚未證實此說法。

據意大利內政部消息人士透露，被捕司機是一名30歲、在貝加莫（Bergamo）出生的北非裔男子。據了解，他長期接受精神疾病治療。警方正調查其行兇動機，目前尚未將事件列為恐怖襲擊。

市長指，疑犯在車輛失控撞入櫥窗後企圖棄車逃走，多名途人見狀上前攔截。混亂中，疑犯掏出小刀襲擊其中一人，導致該名路人輕傷，警方隨後趕至現場將其制服。

梅洛尼發文慰問 促警徹查

意外驚動意大利政府高層。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交平台X發文，向傷者及其家屬表示慰問，並強調事件極其嚴重，相信執法部門會追究到底，令責任人負上全責。

然而，內政部長兼副總理、反移民強硬派領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）則將焦點放在疑犯的身分背景上。他在社交平台上公開點名疑犯的北非裔背景，並斥責其為「第二代犯罪者（second-generation criminal）」，再次引發當地對移民問題與治安的激烈討論。

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