馬爾代夫｜5意大利人水底洞穴探險亡 一名救援潛水員不幸殉職
更新時間：22:15 2026-05-16 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-16 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-16 HKT
5名意大利人周四在馬爾代夫潛水進行洞穴探險，不幸身亡，當地救援人員持續搜索遺體，其中一名潛水員在搜索期間也不幸遇溺，送院不治。
5名意大利人是在瓦武環礁（Vaavu Atoll）嘗試探索水底約50米深的洞穴時不幸喪生。他們在周四上午開始潛水，至中午未上水被通報失蹤。暫時只找到一具遺體，位置在約60米深的洞穴中。
事發海域天氣惡劣，當局對客船和漁船發布黃色預警。馬爾代夫軍方說救人行動風險極高。
馬爾代夫政府官員發言人謝里夫（Mohamed Hussain Shareef ）表示，當地水肺潛水的深度限制為30米，目前尚不清楚這3名意大利人為何要進入水下60米的洞穴。
限潛30米 屍體位於60米洞穴
死者分別是熱那亞大學生態學教授蒙特法爾科內和她的女兒、該校2名研究人員，以及船舶營運經理兼潛水教練。
意大利外交部早前表示，遇險人員乘搭「約克公爵號」遊艇出海，同船另外20名意大利公民安然無恙，目前正接受意大利駐斯里蘭卡科倫坡大使館的援助。
今次事故被認為是馬爾代夫史上最嚴重的單次潛水事故。馬爾代夫因其眾多的珊瑚島而成為熱門旅遊目的地。
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