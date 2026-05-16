紐約長島鐵路展開罷工　北美最繁忙通勤鐵路癱瘓影響33萬人

代表長島鐵路約半數員工的5個工會與紐約大都會運輸局談判未果，周六零時1分起罷工，導致這條北美最繁忙通勤鐵路停運，直至另行通知，多達33萬名乘客受影響。

長島鐵路員工包括駕駛員、機械員和號誌員，全部合共有7000人，而罷工的工會佔3700名員工。工會聲明表示：「請避免不必要的出行，並儘可能居家辦公。我們將在工作日為必要工作人員和無法遠端辦公的人員提供有限的班車服務。」

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紐約長島鐵路工會罷工。 美聯社

紐約大都會運輸署（MTA）主席利伯（Janno Lieber）表示，該機構「在薪酬方面滿足了工會的所有要求」，並指工會領導人似乎一直都打算罷工。

工會和MTA此前已就工作規則的修改以及三年內每年3%的工資增長進行談判。爭議的焦點在於第四年的薪資成長，工會要求在最後一年加薪5%，但MTA表示無法滿足這項要求，並警告這可能導致票價上漲。

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