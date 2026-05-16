螞蟻雪葩｜首爾米芝蓮餐廳4年違法賣逾萬份挨告 重金屬超標55倍

南韓首爾一間米芝蓮二星餐廳，被指從2021年開始供應可讓顧客自行加入螞蟻的甜點，然而根據南韓法規，螞蟻並非食用昆蟲。經檢驗餐廳提供的螞蟻金屬含量超標55倍，首爾西部地方檢察廳決定對餐廳不拘留起訴。



綜合韓媒報道，這間高級創意韓餐廳位於江南區，幾年來一共賣出了1.22萬份有螞蟻的甜點「螞蟻雪葩」，將將3至5隻螞蟻放在雪葩上增添酸味，為餐廳帶來1.2億韓元（約62萬港元）營收。然而，南韓《食品衛生法》規定可食用的昆蟲只有10種，包括麵包蟲、蚱蜢、蠶蛾幼蟲、蠶蛾蛹等，並不包括螞蟻。

網路不少食評提到，餐廳聲稱螞蟻是主廚從雪嶽山、智異山等地「親自捉」，但其實是從美國、泰國進口的螞蟻乾。衛生單位檢測發現，這些螞蟻重金屬含量比一般食用昆蟲高出55倍。

據指在調查時，餐廳表示主廚過去曾在美國和歐洲工作，都有在餐點中加入螞蟻的做法，但他們不知道這在南韓屬於違法行為。檢方最後以違反《食品衛生法》等罪嫌起訴。