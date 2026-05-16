西班牙放題餐廳設「罰款」 食客「飽到嘔」需另繳費

西班牙一家壽司「放題」餐廳近日決定推出「嘔吐費」，若顧客因吃太多而在店內嘔吐，餐廳將保留加收費用的權利。

過飽而嘔加重商家負擔 影響食客

據網路媒體《Oddity Central》報道，這家位於西班牙塞維亞省赫爾韋斯（Gelves）的餐廳 Sushi Toro 表示，近幾個月來店內已發生多宗顧客因過度進食而嘔吐的事件，不僅影響其他用餐客人，也增加清潔服務及人手調配的負擔，因此決定採取相應措施。

餐廳張貼告示提醒顧客，若客人因吃太多而嘔吐，餐廳有權加收額外費用，用以補償相關損失。店方也說明，餐廳平時努力維持出餐效率與環境衛生，希望顧客能配合，因為這類情況已經影響到店內其他用餐者。

不過，目前尚不清楚若顧客真的在店內嘔吐，實際會被收取多少費用。報道指出，Sushi Toro的價格依照星期與用餐時段不同，約落在16.9歐元至23.9歐元之間（約145港元至200港元）。

