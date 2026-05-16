Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古惑洗走老鼠貨︱5名中國人在日盜刷卡被捕 涉案約1800萬港元

即時國際
更新時間：16:29 2026-05-16 HKT
發佈時間：16:29 2026-05-16 HKT

日本愛知縣警方15日宣布破獲盜刷信用卡購物再轉售的案件，逮捕居住在埼玉縣川口市的周黎明、鐘文清夫婦等5名中國人和1名日籍嫌犯成田晴隆，其涉案金額達3.72億日圓（約1800萬港元），目前日警仍在追緝其他嫌疑犯。

始於2023年犯案 瞄準家電日用品

綜合日媒報道，周、鐘等人至少從2023年9月就開始轉售盜刷而來的商品，主要是瞄準10萬日圓（約5000港元）左右的家電和日用品，當貨物送到指定地址時，他們會先轉運至神奈川縣橫濱市南區某民宅，再開車載到埼玉縣川口市某地存放。警方表示，周、鐘此舉主要是製造斷點，避免遭到調查人員追蹤，之後他們就會把贓物上架到二手商品交易平台等處販售。

去年9月，愛知縣豐田市1名男子發現信用卡被盜刷後報案，當局開始察覺到這個犯罪團體。警方補充，今年1月26日，疑犯登入手錶業者的購物網站，以福岡縣一名60多歲婦女的信用卡購買一隻7.48萬日圓（約3700港元）的手錶，同月31日商品送抵千葉縣茂原市某住宅後就將其拿走。

負責偵辦此案的愛知縣警察認為，周、鐘等人是受到中國犯罪組織的指示，負責轉運商品的部分，至於購物、收貨另有其他人負責，目前仍在追緝中。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
21小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
23小時前
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
6小時前
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
6小時前
00:52
7旬翁尖沙咀追巴士 上車坐低暈倒 跌落地撞頭淌血亡
突發
6小時前
新西蘭南島自駕遊釀車禍　兩港人遊客死亡
00:55
新西蘭南島自駕遊釀車禍　兩港人遊客死亡
突發
3小時前
李先生與太太罕有齊患上腦幹腦炎，導致癱瘓。抖音
90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關
即時中國
9小時前
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
生活百科
22小時前
洪金寶辦27道菜家宴歎盡珍饈百味  大哥大一部位變化驚人  愛妻高麗虹怪異表情成焦點
洪金寶辦27道菜家宴歎盡珍饈百味  大哥大一部位變化驚人  愛妻高麗虹怪異表情成焦點
影視圈
4小時前
91歲羅蘭低調離巢後近況流出定下「最新目標」 曾跌傷入院出入需拐杖輔助 神秘女士悉心照料
91歲羅蘭低調離巢後近況流出定下「最新目標」 曾跌傷入院出入需拐杖輔助 神秘女士悉心照料
影視圈
6小時前