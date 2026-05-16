古惑洗走老鼠貨︱5名中國人在日盜刷卡被捕 涉案約1800萬港元

日本愛知縣警方15日宣布破獲盜刷信用卡購物再轉售的案件，逮捕居住在埼玉縣川口市的周黎明、鐘文清夫婦等5名中國人和1名日籍嫌犯成田晴隆，其涉案金額達3.72億日圓（約1800萬港元），目前日警仍在追緝其他嫌疑犯。

始於2023年犯案 瞄準家電日用品

綜合日媒報道，周、鐘等人至少從2023年9月就開始轉售盜刷而來的商品，主要是瞄準10萬日圓（約5000港元）左右的家電和日用品，當貨物送到指定地址時，他們會先轉運至神奈川縣橫濱市南區某民宅，再開車載到埼玉縣川口市某地存放。警方表示，周、鐘此舉主要是製造斷點，避免遭到調查人員追蹤，之後他們就會把贓物上架到二手商品交易平台等處販售。

去年9月，愛知縣豐田市1名男子發現信用卡被盜刷後報案，當局開始察覺到這個犯罪團體。警方補充，今年1月26日，疑犯登入手錶業者的購物網站，以福岡縣一名60多歲婦女的信用卡購買一隻7.48萬日圓（約3700港元）的手錶，同月31日商品送抵千葉縣茂原市某住宅後就將其拿走。

負責偵辦此案的愛知縣警察認為，周、鐘等人是受到中國犯罪組織的指示，負責轉運商品的部分，至於購物、收貨另有其他人負責，目前仍在追緝中。