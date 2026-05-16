日本熊出沒 | 部分地區用AI偵測熊出沒 北海道有公司生產機械狼嚇熊

日本近期熊出沒事件頻傳，根據日媒調查，日本全國受訪的815個市或區之中，有685個地區編列動物危害對策經費，佔整體84%，且有地方採用搭載人工智能（AI）的監視器偵測熊出沒，盼預防受害。北海道則有公司生產機械狼，可發出嚎叫和咆哮聲來嚇跑野生動物。

在已編列的預算之中，設置通電圍欄等防止入侵措施，以及購買箱型陷阱等捕獲器具，還有支付獵人報酬最為顯著。北海道與東北地區，有9成以上地方政府已編列相關預算。

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這款產品名為「怪獸狼」，功能如同稻草人，擁有閃爍的紅眼睛，還能發出嚎叫和咆哮聲來嚇跑野生動物。法新社

日本近期熊襲事件頻傳。美聯社

日本各地發出熊出沒注意警報。法新社

運用無人機預警 生產機械狼嚇熊

北海道所有受訪的市公所均編列相關預算，當地針對熊與鹿等物種的具體對策較為突出。

北海道札幌市為了因應棕熊與蝦夷鹿等野生動物，編列約2億1800萬日圓，運用無人機等方式建立預警機制。室蘭市與夕張市等地則正在評估訂定捕獲報酬制度。

總部位於北海道的「太田精器」公司則生產「怪獸狼」，功能如同稻草人，擁有閃爍的紅眼睛，還能發出嚎叫和咆哮聲來嚇跑野生動物。公司今年已經接到約50筆訂單，超越往年全年的訂單量。

補助砍伐果樹 建緩衝地帶

山形縣天童市與新潟縣加茂市等地方政府，則選擇「超前部署」的方式，補助砍伐會吸引熊靠近的果樹，以建立人與野生動物之間的緩衝地帶。

而富山縣礪波市、石川縣羽咋市等地則決定採用搭載AI功能的監視器，希望能預防受害。部分地區已開始善用AI，偵測熊出沒的狀況。

擴大聘請擁狩獵許可人才

屬於日本東北地區的宮城縣政府，考慮到目擊熊的案例增加，先前針對縣內全境發出熊出沒警報。而宮城縣政府所在地仙台市政府，已編列2億9700萬日圓，以因應亞洲黑熊在內的野生鳥獸，並推動相關措施因應會在市區出沒的熊。

此外，為了補足負責捕獲野生動物人員，多地擴大聘請持有狩獵許可的人才，以及補助民眾取得狩獵執照。