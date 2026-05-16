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日本送贈普京秋田犬 去年已離世 俄稱年邁老死

即時國際
更新時間：13:13 2026-05-16 HKT
發佈時間：13:13 2026-05-16 HKT

日本秋田縣為感謝俄羅斯在311大地震提供援助，於2012年7月向俄羅斯總統普京贈送雌性秋田犬Yume，一直深受普京喜愛。但克里姆林宮日前證實，Yume已於去年離世，終年13歲。

一直深受普京喜愛

共同社報道，克里姆林宮表示，Yume因高齡過世，官方對此表達哀悼，但沒有透露死亡日期或埋葬方式等詳細資訊。Yume此前與世界各國贈送的狗狗們一起被飼養在莫斯科郊外的總統官邸中。

秋田犬Yume一直深受普京喜愛。美聯社
秋田犬Yume一直深受普京喜愛。美聯社
克里姆林宮表示，Yume因高齡過世。新華社/路透社
克里姆林宮表示，Yume因高齡過世。新華社/路透社
Yume曾與普京一同迎接到訪的安倍晉三，營造日俄友好的氛圍。新華社/路透社
Yume曾與普京一同迎接到訪的安倍晉三，營造日俄友好的氛圍。新華社/路透社

克里姆林宮2024年12月曾指，Yume雖然已是高齡，但很健康，指牠溫順、愛調皮和忠誠，一直帶給普京許多歡樂。

大館市原主人感遺憾

普京2014年2月在索契與時任日本首相安倍晉三舉行首腦會談時，Yume還曾與普京一同迎接安倍晉三，營造日俄友好的氛圍。普京2016年底訪日前，Yume亦曾在日媒採訪中亮相，但此後幾乎沒有出現在公眾視野。

Yume遠赴俄羅斯前，曾由秋田縣大館市居民畠山正二飼養過3個月。他對Yume離世感到遺憾，一直很想知道牠在比秋田縣還寒冷的俄羅斯生活情況。若Yume還活着，上月24日將迎來14歲生日。

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