三星電子工會堅持如期罷工 5月21日將率5萬員工罷工18天

南韓三星電子工會指出，即使公司提議無條件恢復薪酬談判，但工會5萬成員仍將如期於下周四（21日）展開長達18天的罷工行動，恐影響三星晶片產能。三星是全球最大的記憶體晶片製造商，如今爆發罷工疑慮，引發外界擔憂。受到罷工消息影響，三星電子股價周五一度重挫9.3％，最後收跌8.61％。

南韓政府斡旋下的三星勞資談判本周破局，加劇全球記憶體龍頭的罷工疑慮。三星高層敦促工會重啟談判，同時也就勞資糾紛引發的紛擾向社會大眾及政府致歉，承諾將以開放態度進行協商，也將持續努力達成協議。三星電子工會表明，願意在6月7日與資方展開新談判，但將維持原訂罷工計畫。

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南韓政府斡旋下的三星勞資談判本周破局，5萬員工堅持如期罷工。路透社

三星工會預告21日起發動罷工。路透社

這次勞資爭議源自三星工會不滿績效獎金遠低於競爭對手SK海力士（SK Hynix）。工會要求將營業利潤15%作為半導體事業部門（DS）的績效獎金，並廢除年薪50%的績效獎金上限。

股價一度重挫9.3%

分析師將三星股價重挫，歸因於罷工對生產的衝擊，及對三星履行客戶承諾能力的疑慮加劇。

NH Investment & Securities高級分析師Ryu Young-ho說：「如果發生罷工，市場對三星交貨可靠性的疑慮，以及對手企業從該不確定性中獲利的認定升溫」。

摩根大通報告指出，罷工對產能的衝擊將遠超乎預期。估計將使三星損失21萬億至31萬億韓羅（1097.6億至至1620億.3億港元）的營業利潤。

自行減產 因應罷工

三星為了因應罷工，已自行減少生產。一些分析師認為，在人工智能（AI）半導體需求激增、記憶體供應緊張之際，全球記憶體龍頭三星卻因罷工而減產，恐引發全球半導體供應鏈恐慌。

業界人士指出，突然減產或產線中斷可能直接影響良率與設備穩定性。一旦產線停運，後果不堪設想，所以只能忍痛將產量減少到可管理的水平。