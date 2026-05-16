特朗普專機返抵美國 發文稱「清除」伊斯蘭國第二號人物 | 有片

美國總統特朗普訪華後，今天搭乘「空軍一號」專機抵達美國，現場畫面捕捉到他步下樓梯時，再次做出熟悉的標誌性揮拳動作。此外，他15日通過社交媒體發文說，美軍與尼日利亞武裝部隊當晚執行聯合任務，清除「伊斯蘭國」（ISIS）二號頭目阿布．比拉勒．米努基（Abu-Bilal al-Minuki）。

特朗普之相關帖文。WhiteHouse@X

特朗普抵達美國 走下空軍一號再做標誌性揮拳動作。中新社

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視頻顯示，特朗普精神奕奕地走下專機，走到樓梯中段時突然停步，右拳用力向前一揮，表情堅定自信，動作一如以往競選時的招牌姿勢，現場支持者氣氛熱烈。

這次返美，標誌特朗普結束了時隔近九年的對華國事訪問。此行他訪問中國，議程涵蓋經貿合作、外交關係等多個重要領域，備受國際關注。



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至於美軍擊殺伊斯蘭國二號人物。特朗普在社媒寫到：「今天夜間，根據我的命令，英勇的美軍官兵與尼日利亞武裝部隊共同執行了一項經過周密規劃且極其複雜的任務，成功擊斃了全球最活躍的恐怖分子。阿布．比拉勒．米努基（Abu-Bilal Minuki）作為『伊斯蘭國』在全球的第二號指揮官，自以為能藏身非洲，但他沒有料到我們的情報來源一直掌握著他的行蹤。」



美國與「伊斯蘭國」（ISIS）處於敵對狀態，長期將其列為外國恐怖組織，並在全球範圍內主導反恐軍事打擊。