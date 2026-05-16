美客機冒煙緊急降落 聯邦眾議員驚險逃生 多人疏散至機翼

美國航空旗下美鷹航空（American Eagle）一班客機，周五（15日）從華盛頓飛往密蘇里州堪薩斯市，即將降落時機艙內突然竄出煙霧，導致機師發布緊急狀態，聯邦眾議員曼恩（Tracey Mann）和其他75名乘客在班機落地後驚險逃生，部分乘客疏散到機翼上。

據美國有線新聞網（CNN）報導，涉事美鷹航空5318號航班由美航全資子公司PSA航空負責營運，由列根華盛頓國家機場起飛，使用的是龐巴迪CRJ-900客機，機師在距離目的地約3.2公里時，向機場控制塔發布緊急情況，所幸最後平安著陸。

曼恩和其他75名乘客驚險逃生。 Tracey Mann/fb

許多乘客都疏散到跑道旁。Tracey Mann/fb

76名乘客緊急疏散 多人站在機翼

聯邦眾議員曼恩逃生後在facebook上傳照片及影片，從中可以看到許多乘客都疏散到機翼及跑道旁，一旁還有消防車待命。曼恩透露機上冒出煙霧因此緊急降落，非常感謝消防員和救護員的協助。

美國聯邦航空管理局（FAA）發聲明表示，將對這宗事件展開調查。

美國航空公司回應說：「我們始終將顧客和團隊成員的安全放在首位，對於他們的遭遇，我們深表歉意。」