法國30歲蝴蝶犬離世 或全球最老 獲新主人領養僅數星期

相信是全球最老的狗狗拉扎爾（Lazare）於周四（14日）離世，終年30歲。拉扎爾是一隻蝴蝶犬，據報於1995年12月4日出生，但健力士世界紀錄組織表示，由於未有收到申請或相關證據，因此無法確認拉扎爾是否保持該項紀錄。

根據動物慈善工作者莫永（Anne-Sophie Moyon）的說法，拉扎爾的原主人早前去世，牠被發現守在主人遺體旁邊，之後被送到慈善機構的收容所。

原主人去世後 守在遺體旁

29歲的單親媽媽布多爾（Ophelie Boudol）上月到動物收容所為母親物色寵物時，一眼便愛上了拉扎爾。

其後布多爾決定把拉扎爾帶回家給9歲兒子和2隻貓作伴。

但在布多爾領養拉扎爾數星期後，拉扎爾便離開了。

布多爾周五說：「牠昨晚在我懷裡溜走，牠要和前主人團聚。」

要穿尿布 已眼盲耳聾

30歲零5個月大的拉扎爾要穿尿布，本身聽不見也看不見，幾乎整天都在睡覺。

但布多爾說牠充滿活力，有非常討人喜歡的個性。

31歲葡萄牙老狗2023年離世

當莫永和同事發現拉扎爾的年齡時，便認為牠可能是全球最老的狗狗。她補充說，他們在兩個登記處核實了牠的出生日期，之後開玩笑地為牠登記相關紀錄。

根據健力氏世界紀錄網站，一隻名叫Bobi的葡萄牙阿蘭多獒犬於2023年去世，終年31歲，一度被認為是最年長的狗狗。但2024年的審查發現，缺乏足夠確鑿的年齡證據。