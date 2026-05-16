漢坦病毒｜「洪迪厄斯」號大部分船員荷蘭隔離6周 全球已現10病例致3死

荷蘭政府15日表示，爆發漢坦病毒（Hantavirus）疫情的「洪迪厄斯」號（MV Hondius）郵輪將於本月18日抵達鹿特丹港，屆時大部分船員將在荷蘭隔離觀察6周。另外，世衛15日表示，截至目前，已確認10例漢坦病毒感染病例，其中3人死亡。

將徹底消毒「洪迪厄斯」號

荷蘭外交部與衛生部當天在致國會眾議院的信函中表示，郵輪抵達後，荷蘭籍人員將居家隔離，而其他無法立即返回原籍國的船員則會暫時入住隔離點。其中，有17名菲律賓籍船員將在荷蘭隔離觀察6周。

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鹿特丹市政府及相關機構正為「洪迪厄斯」號郵輪入港後的船員隔離、遺留行李轉運、船舶消毒等工作做準備。據了解，郵輪完成徹底消毒後，荷蘭衛生防疫部門將對該船進行全面檢查與評估，以確定是否能再次航行。

此前，「洪迪厄斯」號郵輪的營運公司「泛海探險」在一份聲明中指出，目前郵輪上有25名船員與兩名醫護人員，國籍包括菲律賓、荷蘭、烏克蘭、俄羅斯與波蘭。

世界衛生組織早前通報，這艘郵輪於4月1日從阿根廷烏斯懷亞出發，前往非洲島國佛得角，途中爆發了漢坦病毒家族中的安第斯病毒聚集性感染，已造成3人死亡。

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