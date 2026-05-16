Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

漢坦病毒｜「洪迪厄斯」號大部分船員荷蘭隔離6周 全球已現10病例致3死

即時國際
更新時間：11:06 2026-05-16 HKT
發佈時間：11:06 2026-05-16 HKT

荷蘭政府15日表示，爆發漢坦病毒（Hantavirus）疫情的「洪迪厄斯」號（MV Hondius）郵輪將於本月18日抵達鹿特丹港，屆時大部分船員將在荷蘭隔離觀察6周。另外，世衛15日表示，截至目前，已確認10例漢坦病毒感染病例，其中3人死亡。

將徹底消毒「洪迪厄斯」號

荷蘭外交部與衛生部當天在致國會眾議院的信函中表示，郵輪抵達後，荷蘭籍人員將居家隔離，而其他無法立即返回原籍國的船員則會暫時入住隔離點。其中，有17名菲律賓籍船員將在荷蘭隔離觀察6周。

相關新聞：漢坦病毒｜世衞指無爆大流行跡象 西班牙14人返國1人確診

鹿特丹市政府及相關機構正為「洪迪厄斯」號郵輪入港後的船員隔離、遺留行李轉運、船舶消毒等工作做準備。據了解，郵輪完成徹底消毒後，荷蘭衛生防疫部門將對該船進行全面檢查與評估，以確定是否能再次航行。

此前，「洪迪厄斯」號郵輪的營運公司「泛海探險」在一份聲明中指出，目前郵輪上有25名船員與兩名醫護人員，國籍包括菲律賓、荷蘭、烏克蘭、俄羅斯與波蘭。

世界衛生組織早前通報，這艘郵輪於4月1日從阿根廷烏斯懷亞出發，前往非洲島國佛得角，途中爆發了漢坦病毒家族中的安第斯病毒聚集性感染，已造成3人死亡。

相關新聞：漢坦病毒｜阿根廷拒重入世衛 一年內病例翻倍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
17小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
18小時前
李先生與太太罕有齊患上腦幹腦炎，導致癱瘓。抖音
90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關
即時中國
5小時前
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
2小時前
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
生活百科
17小時前
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
車廂遺下一灘血迹。梁國峰攝
7旬翁尖沙咀上巴士 行駛期間突向前仆頭淌血 昏迷送院不治
突發
1小時前
Bob林盛斌17歲大女遭網暴  林霏兒騷性感T-Back反擊  拍片自比鑽石：不會因批評變樣衰
Bob林盛斌17歲大女遭網暴  林霏兒騷性感T-Back反擊  拍片自比鑽石：不會因批評變樣衰
影視圈
18小時前
美聯社
特朗普結束訪華即向台發警告：美方不願遠赴9500英里打仗 不想有人走向獨立
即時國際
7小時前