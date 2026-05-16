尹錫悅妻金建希涉賣官鬻爵案 檢方求刑7年半

南韓前總統尹錫悅妻子金建希涉及的賣官鬻爵案中，負責調查金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）要求法院判處金建希監禁7年半。

獨檢組周五（15日）在首爾中央地方法院對金建希涉及賣官鬻爵相關案件的最後一次公開庭理上，根據《特定犯罪加重處罰法》提出上述量刑建議。

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金建希被指利用總統配偶的地位和背景多次受受賄。路透社

南韓前總統尹錫悅妻子金建希涉及賣官鬻爵案。路透社

獨檢組指出，被告人利用總統配偶的地位和背景，將總統的各種許可權作為私人交易的手段多次受賄，屬於賣官鬻爵行為。被告人從企業家、政治家等處收受珠寶、名牌手錶、名牌手袋及美術品等財物，以此為代價為其謀取公職任命及業務便利。此舉並非單純的個人作弊行為，而是嚴重損害國家權力的公正性和廉潔性的重大犯罪行為。

涉利用總統配偶地位多次受賄

金建希被指2022年3月15日至5月20日從建築公司瑞熙建設會長李鳳官處收受價值共1.038億韓圜的項鍊等財物；同年4月26日從前國家教育委員會委員長李培鎔處收受價值256萬韓圜的珠寶；同年9月從機器狗事業家徐星彬處收受價值3900萬韓圜的手錶；同年6月至9月從旅美牧師崔在永處收受價值540萬韓圜的Dior手袋；2023年2月從前部長檢察官金相玟處收受價值1.4億韓圜的美術品。

獨檢組要求法院沒收調查中確認由金建希收受的高價畫作、飾品等，並追繳非法所得。

操縱股價案主審法官墮樓身亡

4月28日，在金建希首案二審中，法院認定金建希違反《資本市場法》和《特定犯罪加重處罰法》，以操縱股價和斡旋受賄罪等判處她4年監禁，並罰款5000萬韓圜（約26萬港元）。同時，法院還宣布沒收其收受的一條高價項鏈，並追繳逾2000萬韓圜（逾10.5萬港元）。金建希4月30日對二審判決表示不服，並提出上訴。

其後，這宗操縱股價案的二審主審法官申宗旿被發現在首爾高等法院離奇身亡，現場發現他留下的遺書，內容包括「對不起，我自願離開」等表述，但並未提及金建希及相關判決。警方正在調查其確切死因，初步判斷為墮樓身亡。