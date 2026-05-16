伊朗局勢 | 法國「戴高樂號」航母抵阿拉伯海部署 為護航行動做準備

法國海軍「戴高樂號」航空母艦已抵達阿拉伯海部署，為霍爾木茲海峽多國護航行動做準備。法方強調，「戴高樂號」正在紅海相關海域執行部署任務，其使命是以防禦的方式維護海上航行自由，並與交戰各方保持距離。

法國武裝部隊國務秘書呂福證實，「戴高樂號」已進入阿拉伯海，並已抵達指定區域，但並沒有進入霍爾木茲海峽。她強調，法方立場是為恢復霍爾木茲海峽通航提供可能性，其方式完全是防禦性且符合國際法。

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「戴高樂號」正在紅海相關海域執行部署任務。路透社

「戴高樂號」將為霍爾木茲海峽多國護航行動做準備。路透社

馬克龍表明，通過部署軍事力量重開霍爾木茲海峽，從來不是法國的選項。路透社

與交戰各方保持距離

據法國媒體報道，「戴高樂號」本月6日穿過蘇彝士運河，隨後在吉布提的後勤支援點停留數日。

法國總統馬克龍表示，通過部署軍事力量重開霍爾木茲海峽，從來不是法國的選項，今次護航行動由法國和英國共同主導，旨在與伊朗展開協商，並與地區國家及美國進行溝通，防止衝突，確保在條件具備時恢復霍爾木茲海峽航運。

保障霍爾木茲海峽航運安全

4月17日，馬克龍和英國首相施紀賢在巴黎主持召開國際會議，重點討論通過外交途徑結束當前中東衝突、重新開放霍爾木茲海峽、局勢穩定後為海峽航運提供安全保障等議題。2人表示，兩國將在條件允許時牽頭一項防禦性多國行動，以保障霍爾木茲海峽航運安全。

4月22日，英法兩國在倫敦主持召開為期2天的多國軍事規劃會議，推進霍爾木茲海峽恢復通航相關方案制定工作。

