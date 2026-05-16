在野領袖當選所羅門總理 近年改善與華關係

南太平洋島國所羅門群島的國會5月15日（周5）選出反對黨領袖威爾（Matthew Wale）擔任新總理。威爾曾批評所羅門與中國簽署安全協議，但近年也試圖改善與中國的關係。

中方：願深化中所全面戰略夥伴關係

所羅門群島國會共有50個席位，威爾以26票擊敗前外長阿格瓦卡當選新總理。威爾當選後表示：「在全球局勢動盪之際，我們是在艱難時刻接掌政府……我們無法置身於這些地緣政治事件的影響之外。」

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所羅門群島位於澳洲東北方約1600公里的戰略位置，近年因與中國關係日益緊密而受到關注。2022年所羅門與中國簽署安全協議，引發美國及南太平洋周邊國家的關切。威爾曾大力批評這項協議，認為這會影響區域安全，並可能危及現有夥伴的關係，但近年威爾也努力改善對中國關係，他在2025年率團訪問北京。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方祝賀威爾先生，願同新一屆政府攜手拓展兩國各領域務實合作，持續深化中所相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。