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特朗普：中方購波音機數量或增至750架 包括777與737型號

即時國際
更新時間：08:41 2026-05-16 HKT
發佈時間：08:41 2026-05-16 HKT

周五（15日）結束訪華行程的美國總統特朗普，在乘搭空軍一號從北京返回美國航程中表示，中方承諾購買200架波音飛機，相關訂單數量可能會增至750架，而且會配備奇異航太（GE Aerospace）生產的引擎。

特朗普說明，他與中國國家主席習近平談妥，中美之間有關波音的採購交易大約有200架飛機，如果中方覺得不錯，已承諾加碼到750架。

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特朗普結束訪華行程後，已返抵美國。美聯社
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特朗普在乘搭空軍一號從北京返回美國航程中，接受記者訪問。美聯社
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波音證實中國承諾購買200架波音飛機。美聯社
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特朗普指，中國向波音訂購的飛機包括777和737型號。路透社
特朗普指，中國向波音訂購的飛機包括777和737型號。路透社

奇異航太提供飛機引擎

特朗普指出，奇異航太也在這筆交易受惠之列，預計提供400到450引擎。關於這項交易的更多細節，例如飛機型號和交付時間表，目前尚不清楚。

但特朗普接受霍士新聞訪問時表示，中國向波音訂購的飛機包括777和737型號。

他在周五晚播出的訪問中說：「他（習近平）承諾購買200架波音飛機，大型的777和737，以及很多非常非常大的、漂亮的波音飛機。」

200架訂單估值1483億

航空情報和諮詢公司IBA估計，若其中80%為MAX飛機，這200架飛機的訂單價值約為170億至190億美元（約1327.2億至1483.3億港元）。

倘若200架的訂單敲定，這會是波音近10年來在中國市場拿到的第一筆大訂單。此前受到中美貿易緊張局勢影響，波音已遭中國這個全球第二大航空市場排除在外。

此前有消息人士透露，特朗普與習近平會晤之前，雙方正在討論的事項包括一筆多達500架左右的飛機訂單。

倘最終購逾500架 或成航空史上最大訂單

若果最終訂單數字超過500架，這會成為航空史上最大訂單。目前記錄是印度靛藍航空（IndiGo）此前向空中巴士下單500架窄體客機。中方這筆大額訂單飛機數量，可能由3大國航均分。

波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）、奇異行政總裁卡爾普（Larry Culp）都在今次特朗普率團訪華的代表團CEO等級成員之列，明顯希望藉此促成交易、解決商業糾紛。飛機訂單有助於解決波音自身財務問題，也能縮小波音與競爭對手空中巴士之間的差距。近年空巴在中國市場已是遙遙領先。

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