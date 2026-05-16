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以巴衝突｜巴勒斯坦「災難日」　以色列空襲加沙稱炸死哈馬斯軍事領導人

即時國際
更新時間：08:17 2026-05-16 HKT
發佈時間：08:17 2026-05-16 HKT

5月15日是第78個巴勒斯坦「災難日」。以色列當晚空襲加沙地帶，造成至少7人死亡、50人受傷。以方官員稱炸死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）軍事領導人伊茲丁·哈達德。哈達德是哈馬斯軍事委員會成員，以方認定他現在是哈馬斯軍事組織卡桑旅指揮官。哈馬斯尚未就以方聲明發表回應。

以色列總理內塔尼亞胡和國防部長卡茨在一份聯合聲明中說，他們下令以色列國防軍對哈達德發動襲擊，稱哈達德應為2023年10月7日哈馬斯突襲以色列承擔責任，此外他還拒絕執行解除哈馬斯武裝、實現加沙地帶非軍事化的加沙停火協議。

以軍5月15日晚空襲加沙，稱炸死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）軍事領導人伊茲丁·哈達德。
以軍5月15日晚空襲加沙，稱炸死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）軍事領導人伊茲丁·哈達德。

而《以色列時報》報道指，以方這一暗殺行為似乎違反了加沙停火協議。去年10月停火生效後，以色列仍不時空襲加沙，理由是被襲擊目標對以軍「構成威脅」。

以色列公共廣播公司援引一名以色列高級安全官員的話報道，以方認為空襲「取得成功」。以軍使用無人機和戰鬥機空襲哈達德在加沙城所在地，同時空襲一輛試圖離開該地點的車輛。

據以方安全高官向媒體披露，以色列政治領導層大約10天前批準暗殺哈達德，此後，以方一直監視其行蹤，之所以在15日晚發起行動，是因為有很大把握「清除」目標。

加沙地帶醫療部門消息人士當晚告訴新華社記者，以軍空襲加沙城一處公寓和一輛汽車，造成至少7人死亡、50人受傷。襲擊引發劇烈爆炸和大火。遇難者身份尚不清楚。

哈馬斯尚未就以方聲明發表回應。

1948年5月14日，以色列宣布建國。次日，第一次中東戰爭爆發，近百萬巴勒斯坦人淪為難民。此後，巴勒斯坦將5月15日定為「災難日」。

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