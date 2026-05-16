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美突取消派駐波蘭4000兵計劃惹關注 部署德國野戰炮兵營亦被喊停

即時國際
更新時間：08:00 2026-05-16 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-16 HKT

據多家美媒昨日（15日）報道，五角大樓突然下令取消原定本月向波蘭部署逾4,000名美軍的計劃。美國陸軍代理參謀長拉尼夫證實，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已正式簽署指令，削減駐歐兵力，此舉被視為華府向未能增加國防開支的歐洲盟友進一步施壓。

先遣隊已抵波蘭 突接密令撤回德州

美國陸軍代理參謀長克里斯托弗·拉尼夫在一場國會聽證會上透露，國防部長赫格塞斯下令取消陸軍第一騎兵師第二裝甲旅戰鬥隊原定為期9個月的輪換部署。拉尼夫指出，美軍歐洲司令部已收到明確的減兵指示，該部署計劃是在本周早些時候才被正式撤回。

據多家美媒昨日（15日）報道，五角大樓突然下令取消原定本月向波蘭部署逾4,000名美軍的計劃。路透社
據多家美媒昨日（15日）報道，五角大樓突然下令取消原定本月向波蘭部署逾4,000名美軍的計劃。路透社

《防務新聞》網站報道指，這支部隊原定於5月1日完成部署前的準備，甚至已派出先遣隊並將裝備運往海外。然而，五角大樓突然急轉彎，已抵達波蘭的先遣士兵接獲指示，要求「盡快」返回德克薩斯州的胡德堡基地（Fort Hood）。

赫格塞斯簽備忘錄 劍指國防開支不達標國

據《美國有線電視新聞網》（CNN）援引多名美方官員消息指，是次部署計劃夭折，源於赫格塞斯簽署的一份內部備忘錄。該文件指示美軍參謀長聯席會議將一支旅級部隊撤出歐洲。此外，受該指令影響，另一個原定部署到德國的野戰炮兵營亦被臨時喊停。

分析指，赫格塞斯此舉與美國政府施壓歐洲盟友增加國防開支的做法密切相關。特朗普政府一直不滿歐洲國家未能達成北約規定的國防開支佔GDP 2%的目標，認為美國承擔了過重的安保責任。

特朗普加碼裁減駐德美軍：人數將大大超過5,000人

美國總統特朗普本月2日接受採訪時更進一步表態，指美國計劃大幅削減駐德美軍人數，削減規模將「大大超過」五角大樓早前公布的5,000人門檻。

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